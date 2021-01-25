القومى للمرأة : عبلة الكحلاوى كانت نموذجا فريدا فى الدعوة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى التى وافتها المنية أمس متأثرة باصابتها بفيروس كورونا.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن عميق حزنها بوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى، مؤكدة أنها كانت نموذجاً فريداً فى الدعوة الإسلامية حيث تميزت بأسلوبها السهل والمبسط، حيث أفادت الكثير بعلمها وفكرها، فضلا عن دورها الملموس فى مجال العمل الخيرى.

وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص العزاء لأسرتها ولطلابها فى مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وأصدقاءها وطلابها ومحبيها الصبر والسلوان وأن يجعل ما قدمته من علم نافع فى ميزان حسناتها .

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 فى الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية بمكة المكرمة.

كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية فى القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية فى الجامع الأزهر ولها درس أسبوعى فى بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوى جمعية الباقيات الصالحات، وهى أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة فى مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.