وزيرة الصحة : لقاح كورونا بـ100 جنيه للمواطنين ومجانا لغير القادرين

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى بقناة "on e"، إنه سيتم طرح جرعة لقاح كورونا للقادرين بسعر لا يزيد على 100 جنيه، وتكون قيمة الجرعتين 200 جنيه، على أن يكون مجانا لغير القادرين.
وأكدت أن هناك حصرا بالأطقم الطبية لتلقى التطعيم بلقاح كورونا، مشددة على أن التطعيم يكون بشكل اختيارى وليس إجباريا.
وأشارت إلى أن جميع الأطقم الطبية والمواطنين غير القادرين سيحصلون على لقاح كورونا مجانًا،
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