فيديو .. أستاذ بـ قصر العينى يضع روشتة من الأعشاب تحمى من كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، بكلية طب قصر العينى، أن تطعيمات كورونا لا تعطى مناعة مطلقة من الإصابة بافيروس المستجد، لافتا إلى أن هناك اسلحة أخرى لابد من التسلح بها لمواجهة هذا الوباء العالمى.





وفى مداخلة هاتفية لـ برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أكد أن كل العلاجات التقليدية مصدرها أعشاب طبيعية، مشددا على أن الأعشاب تزود كفاءة الماسكات.

وأشار عمر إلى أن الأعشاب تساعد على سرعة الشفاء من كورونا، وتمنع تضاعف الأعراض الناجمة عن الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن العرقسوس أحد أهم العلاجات الفعالة لعلاج الكبد، ولكن به مادة تعمل على رفع الضغط ولذا فإن جذور عرقسوس غير مناسبة لكل الأعمار.

وتابع: "الحبهان، وحبة البركة، والكركم، والتفاح، والجنزبيل، وشعبة الجيمسينج الهندى، والزعتر، والثوم، والبصل، والقرفة، وزيت الكافور، وزيت القرفة"، كنوز عشبية تستخدم كبخار مكافح للوقاية من كورونا، لافتا إلى أنه يمكن استخدام زيت الكافور، والقرفة، فى تبخير المنازل وتعقيم الأسطح، مؤكدا أن الكركم من المعجزات حيث إن المادة الفعالة به تحوى عديدا من الفوائد لأنها تكون مضادة للأكسدة والالتهابات وتعطى قيمة غير عادية.