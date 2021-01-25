نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي: شوبير: موسيماني يصمم على اختبار المدافع الجديد مع فريق الشباب نجيب ساويرس يتعرض لـ موقف طريف بسبب صديقة له.. شاهد سر التاسعة.. شريف عبد الفضيل بصحبة الخطيب محمد صلاح.. هاشتاج فخر العرب يشعل تويتر.. ومغردون: هدف عالمي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. نجيب ساويرس يتعرض لـ موقف طريف بسبب صديق له.. وموسيماني يصمم على اختبار المدافع الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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