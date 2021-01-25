وزير التعليم للطلاب : الامتحانات بعد الإجازة .. ذاكروا

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى فى سالته إلى الطلاب: "فيه امتحانات بعد الإجازة فذاكروا". من ناحيتها، قالت الإعلامية لميس الحديدى، إنها سألت الوزير عن تأجيل الامتحانات، فجاوبها: "لأ.. هذه رسالة لكل الطلاب إن أى حد متخيل إنه مفيش امتحانات بعد الإجازة.. لأ.. فيه امتحانات بعد الإجازة.. وهنعلن كل التفاصيل قبل انتهاء الإجازة بأسبوع".

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