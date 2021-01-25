تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة عبلة الكحلاوي

وقال أخرون: "إنا لله وإنا إليه راجعون " #عبلة_الكحلاوي في ذمة الله متأثرة بإصابتها ب #كورونا اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها " و" انا لله وان اليه راجعون.. وفاة الداعية #عبلة_الكحلاوى اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم تعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحمها و اغفر لهاوانظر اليها بعين لطفك وكرمك ياأرحم الراحمين اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه الغابرين و اغفر لنا ولها يالله وأفسح لها نسالكم الدعاء".
وواصل البعض نعيها والدعاء لها قائلين" انا لله وان اليه راجعون".
خالص العزاء فى وفاة السيده الفاضلة #عبلة_الكحلاوى يشهد الله اننا لا نسمع عنها الا كل خير سالين المؤلى عزوجل ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنها فسيح جناته اللهم امين " و" اللهم اجعل علمها وتبليغها رسالتك شفيعا لها .. وكل كلمة خرجت منها ابتغاء مرضاتك تكن في ميزانها ، وكل شخص عاص قد اهتدي بها شاهدا لها بالاحسان.
غفر الله لها ولنا والحقنا بها وبذويها الاخيار الابرار في جنة الخلد والنعيم الدائم #عبله_الكحلاوي ".
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