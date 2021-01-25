فيديو .. وزيرة الصحة : عبلة الكحلاوى لجأت للمستشفى فى حالة متأخرة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، فى مداخلة هاتفية لها، عبر برنامج "الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على "إم بى سى مصر": "لجأت للمستشفى فى حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبى صباح اليوم وكانت حالتها سيئة للغاية".
وتابعت: "أى شخص بعد سن الخمسين عاما لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى فى بداية الأعراض لفيروس كورونا ليتم شفائه قبل تأخر الحالة".
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