نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعي "عبلة الكحلاوي" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الداعية الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي، داعيين الله تعالي لها بالرحمة والمغفرة، حيث توفت مساء أمس إثر إصابتا بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز الـ72 عام.

كما نعى كثير من الشخصيات العامة الدكتورة عبلة الكحلاوي ومن بينهم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والفنان هاني رمزي.

ومن الجدير بالذكر أن "الكحلاوي " من مواليد 15 ديسمبر 1948، ودرست بالأزهر الشريف حتي تخرجت من كلية الدراسات الإسلامية والعربية.