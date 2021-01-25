نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري الهجرة والقوى العاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستمع المجلس خلال الأسبوع في جلسته العامة إلى وزراء الخارجية والطيران المدني والثقافة والبيئة أيضا لعرض كل وزارة موقفها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد وافق مجلس النواب في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين لها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.