نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وفقا للمعايير الدولية.

وتستعرض "الفجر" كافة المعلومات عن الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا فى عدة نقاط كالاتي:-

- تقديم الخدمات العلاجية لـ 132 ألف مريض إدمان مجانا في سرية تامة خلال عام.

- تتنوع الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل بنسبه ذكور 87.87% وإناث 12.13%

- توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

- تم توفير ما يقرب من 4 مليون جنيه بإجمالي القروض التي تم تقديمها للمتعافين.

- توفير 26 مركز علاجي متخصص لعلاج المرضى وفيا للمعايير الدولة مجانا وفى سرية تامة.

- تدرب (2900) متعافى على مهن يحتاجها سوق الحشيس أكثر مواعد التعاطي يليه الترمادول في المرتبة الثانية ثم الهيروين والاستروكس والفودو.

- مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه في المرتبة الأولى بنسبة 22 % ويلية الأم بنسبة 19% مما يدل على ارتفاع الوعى الأسرى ثم الأخ بنسبه 15% والأخت 13%.

ويواصل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.