نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة.. ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، فمن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والأثار، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعها، للاستماع إلى بيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والاستماع إلى مناقشات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن بيان الوزارة

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، عرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية علي مستوي الجمهورية، والذي سبق وأعدته اللجنة في الفصل التشريعي السابق.

بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الاستماع إلى بيان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وذلك لعرض برنامج وزارتهما أمام البرلمان.