احتمالية تطبيق حجر صحي شامل في فرنسا

طالب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من جميع المتواجدين بفرنسا بالالتزام بحظر التجوال الليلي حتى يثمر بنتائج ملموسة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلا ستضطر البلاد إلى اللجوء لتطبيق حجر صحي شامل.

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حظر تجول مشدد بفرنسا

وجاء ذلك مع دخول الإجراءات الاحترازية على حدود فرنسا حيز التنفيذ، حيث صرح فيران خلال لقائه مع صحيفة "لوباريزيان"، أنه يفترض أن يتم تقييم آثار حظر التجول (من الساعة 18:00 حتى السادسة) خلال الأسبوع.

وأكد وزير الصحة الفرنسي أنه في حالة عدم انخفاض معدل الإصابات، وبدأت السلالات المتحورة من الفيروس تنتشر في كل مكان فستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية، في ظل انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

وزير الصحة الفرنسي: سنغلق لو انتشرت سلالة فيروس كورونا الجديدة

وقال:"إذا لم ينخفض حجم العدوى، وإذا بدأت النسخ المتحورة تنتشر في كل مكان، فستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية، وهذا يسمى احتواء، فإذا رأينا أن الفيروس يبدأ في التقدم بقوة فسوف نغلق".

متحدث الحكومة الفرنسية: لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن

كما أضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "غابريال أتال" قائلًا:"أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد لكن، كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة".

اجراءات فرنسا على الوافدين من الاتحاد الأوروبي

وكانت فرنسا فرضت على الوافدين إليها من دول الاتحاد الأوروبي أن يبرزوا فحص فيروس كورونا سلبيا ويكون أجرى قبل أقل من 72 ساعة، وكان هذا الشرط مطبقا من قبل على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي منذ منتصف يناير.

عدد وفيات كورونا حول العالم

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم مليونين و121 ألفا وسبعين منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 98,6 مليون شخص، ويتركز ثلثا الإصابات الجديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 25 مليونا الأحد، حسب معهد جونز هوبكينز.