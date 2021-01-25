تقديم لائحة الاتهام بحق رئيس أمريكا السابق ترامب اليوم

ساعات قليلة ويتم تقديم لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين، بعد خمس أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن"، وهذا ما أعلنه تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بحسب وسائل الإعلام العالمية.

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زعيم الغالبية الجمهورية:سيتم التصويت اذا كان ترامب مذنب ام لا

يذكر أن مجلس الشيوخ، له صلاحية محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وفقا للائحة الاتهام، وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل الجدول الزمني ومدة الجلسات، قائلا:"لا تخدعوا أنفسكم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في أمريكا، وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبًا".

فيما لم يحدد زعيم الأغلبية الديمقراطية، موعد فتح المداولات في مجلس الشيوخ الذي سيتولى أعضائه التشاور حول إدانة الرئيس السابق الأمريكي المنتهية صلاحيته مؤخرًا دونالد ترامب.

عزل ترامب للمرة الثانية في يناير

وكان مجلس النواب الأمريكي، أطلق إجراء عزل ترامب للمرة الثانية، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بالاسبوع الثاني من الشهر الجاري وبالتحديد يوم 13 يناير قبل أسبوع من انتهاء ولايته الرئاسية، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

نانسي بيلوسي تعين 9 أعضاء من مجلس النواب لإدارة قضية عزل ترامب

وفي هذا السياق قامت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتعيين 9 أعضاء في مجلس النواب لإدارة قضية العزل، موضحة أن الأعضاء على استعداد تام لبدء عرض قضيتهم أمام أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 خلال عملية محاكمة ترامب.

فيما سيتولى الأعضاء الـ9 نقل لائحة الاتهام، إلى قاعة محاكمة العزل وتلك الخطوة تأتي وفقًا لقوانين مجلس الشيوخ تحول بسرعة المجلس إلى قاعة محاكمة للعزل.

ترامب وأعمال العنف

يذكر أن لائحة اتهام ترامب تتمثل فى تحريض أنصاره عبر تغريدات تحث على اعمال الشغب والعنف، مما جعلهم يعملون على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري، وكان ذلك بالتزامن مع اجتماع أعضاء الكونجرس للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأسفرت أحداث اقتحام الكونجرس، عن مقتل خمسة أشخاص خلال أعمال الشغب، بينهم أحد عناصر الشرطة الأمريكية، الأمر الذي أثار الرأي العام بالعالم كله، وجعل عدد من صفحات التواصل الإجتماعي تتخذ إجراءات حظر ضد ترامب في تلك الفترة.

