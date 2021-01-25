كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والتي ستضم عدد من الفرص الامتحانية المختلفة، وطرق أداء الطلاب لاختباراتهم، كونهم أول دفعة للثانوية العامة ضمن نظام التقييم الجديد.

وزارة التربية والتعليم: لطالب الثانوية العامة 3 فرص امتحانية

وأوضحت الوزارة أن الامتحان ستعقد يونيو المقبل 2021، وسوف تمنح الوزارة لكل طالب دخول 3 فرص امتحانية بالدرجة الكاملة في كل مرة، فتلك الفرص اختيارية ويكون للطالب حرية دخول أى محاولة، ويختار الطالب أعلى الدرجات فى أى فرصة يرغب فيها.

وكشفت الوزارة، إلى أن تطبيق ومنح الطلاب أكثر من فرصة امتحانية سيقضى على الامتحان الأوحد الذى كان يحدد مصير قرابة 700 ألف طالب ومن ثم سيكون لدى الطالب فرصة للتعويض و للطالب حرية دخول الفرصة الثانية حتى لو نجح فى المحاولة الأولى، كما أنه من المقرر أن تكون المحاولة الأولى مجانية والثانية والثالثة برسوم محددة، والطالب يحتفظ بحقه فى تنسيق الجامعات وفرصة فى أى فرصة امتحانية.

موعد الـ3 فرص امتحانية لطلاب الثانوية العامة

ويبدأ الامتحان الأول "الفرصة الأولى" بشهر يونيو، والثانية في أغسطس والثالثة بسبتمبر، ومن يرسب في الثلاث فرص سيبقى للإعادة للعام المقبل، فيما سيكون الامتحان الكترونيًا بأسئلة تقيس فهم الطالب لنواتج التعلم التي تلقاها.

شكل امتحانات الثانوية العامة

أوضحت وزارة التعليم أن الامتحان يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد، ولن يتضمن الامتحان أسئلة مقالية، وسوف تعتمد الأسئلة على نظام التقييم الجديد.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة مصممة لقياس الفهم ونواتج التعلم، وعدد جزئيات الأسئلة قد يصل إلى 30 سؤالا بكل مادة.

رابط الاستمارة الالكتروينة لطلاب الثانوية العامة

يذكر أن القنوات التعليمية ومنصات التعليم الإلكترونية التي اطلقتها الوزارة كان لها دور رئيسي في تسهيل عملية الدراسة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ومنها منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، نظرًا لاحتوائها على صور وفيديوهات متنوعة تساعد الطلاب على استيعاب المعلومات بشكل افضل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، بداية من يوم 10 يناير الماضي2021، وذلك من خلال الرابط التالي: أضغط هنــــــــــــا