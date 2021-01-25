بعد عرض الحلقة الأولى ...في بيتنا روبوت يحتل مركز الصدارة بجوجل

بعد ساعات قليلة من انتهاء عرض الحلقة الأولى من مسلسل في بيتار روبوت.. زادت معدلا البحث عليه من قبل الجمهور بمختلف الدول العربي، الأمر الذي جعله يتصدر ترند جوجل.

احداث مسلسل في بيتنا روبوت

وتفاعل الجمهور من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة الأولى من المسلسل، وتبادلوا مقاطع من الحلقة مؤكدين أنها تجربة جديدة بالدراما المصرية التي تجمع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الكوميديا المصرية.

وفي الحلقة الأولى تظهر الفنانة شيماء سيف صلعاء باعتبارها الروبوت الذي يصنعه "هشام جمال"، زوج "ليلى أحمد زاهر" بالمسلسل، بجانب الفنان "عمرو وهبه" الذي يجسد شخصية الروبوت الأخر، ويتم "برمجتهم" وتشغيل الأنظمة الخاصة حتى يتفاعلوا مع من حولهم.

ويظهر جمال وهو يحاول تشغيل الروبوت شيماء سيف ولكن يواجه بعض التحديات والمواقف الطريفة معها، ولكن ينجح في الانتهاء من الروبوت الأخر والذي تطلق عليه زوجته أسم "لذيذ".

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت احداث كوميدية حيث ظهر هشام وليلى في أول أيام لهم بعد الزواج ويستقبلوا أمهاتهم في المنزل وتقوم كل أم بممارسة دور "الحما" بشكل مختلف وساخر.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا على شاشة "سي بي سي"، ثم يتم إعادته عدة مرات على مدار اليوم.

صناع عمل مسلسل في بيتنا روبوت

ويعتمد المسلسل على الفنانين الشباب منهم شيماء سيف، عمرو وهبه، ليلى أحمد زاهر، ولأول مرة المنتج والمخرج والملحن الفني هشام جمال، بجانب مشاركة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين، ويظهر في المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد زاهر، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي وغيرهم من النجوم الذين ظهروا في الإعلان الدعائي للمسلسل.

في بيتنا روبوت من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

في بيتنا روبوت..تردد قناة سي بي سي

يمكنك متابعة مسلسل "في بيتنا روبوت" على التردد الجديد لقناة "سي بي سي"، وذلك بضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات التردد: 11488، و معدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 34.