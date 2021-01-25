درجتان فقط في هذه المدينة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر من هذا الأمر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين،ودرجات الحرارة على مدن وعواصم المحافظات.

وأكدت أن الطقس يكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، بينما يكون الطقس ما بين مائل للدفء والدافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، فتسود الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا و هذا المرتفع الجوي يجلب رياحًا شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط .

من جانبه حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين من تخفيف الملابس وأكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة داخل وخارج المنزل، نظرا لأن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات مئوية خلال هذه الفترة. ولفت الى أنه من يوم الأربعاء المقبل، سنشهد حالة من التقلبات الجوية بتمر في البحر المتوسط، وتزيد من نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والاتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 20/10

الاسكندرية 19/11

مطروح 19/9

بورسعيد 20/11

رفح 18/9

طابا 20/10

كاترين 15/2

شرم الشيخ 23/12

مرسى علم 22/13

الفيوم 20/7

بني سويف 20/7

قنا 23/6

الاقصر 24/7

الوادي الجديد 22/4

حلايب 24/16