حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26-1-2021

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: تتجنب كل انواع النقاشات. تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.
عاطفياً: علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب منك.
صحياً: تسمع بأزمة صحية تصيب أحد الأشخاص الأعزاء عليك، لكنها تكون عابرة وترتاح نفسياً.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافياً عنك.
عاطفياً: لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع الشريك، لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقاً ثمن مغامراتك معه.
صحياً: الخروج إلى الطبيعة أو التنزّه على شاطئ البحر من العلاجات المفيدة نفسياً.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: يكون هذا اليوم أكثر وعداً، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار.
عاطفياً: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.
صحياً: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: ينشأ نزاع يتعلق بمستحقات مالية تحتاج إلى تسوية، لكن مساعدة فلكية قد تطرأ فيرتاح البال وتجد مخرجاً لبعض المشاكل.
عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في هذا الوضع، أنتَ مقبل على أيام مهمّة وديناميكية من حياتك.
صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك.
عاطفياً: تنجح في تقوية الروابط مع الشريك، إنّه يوم ناجح وغني بالحوافز والشعور بالتفاؤل الكبير والإقدام على خطوات جديدة.
صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظم بعض الرحلات الترفيهية.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً:عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني، لكن كل شيء يكون في مصلحتك قريباً، وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.
عاطفياً: لا تجادل في أمور لا تفقه بها شيئاً، ووسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة، ولا تحمل الحبيب ما لا يطيقه.
صحياً: اعتماد نظام غذائي صحي يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والتخلص من بعض الأوجاع.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة. تزدهر الآمال وترتفع معنوياتك. واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ الى جانبك.
عاطفياً: الوقت مناسب لتحسين علاقاتك بالشريك وإيصال أفكارك إليه بطريقة واضحة، واكتساب ثقته أكثر فأكثر.
صحياً: تتابع أمراً صحياً أو أمراً طارئاً ينعكس على وضعك الصحي، وكن واعياً في التصرف حياله.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: تقطف قريباً ثمار ما زرعته منذ مدة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل على نحو أكبر.
عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور قبل تفاقمها والوصول إلى نقطة اللاعودة.
صحياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرّفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: بانتظارك عدد من العروض المغرية لتغيير عملك، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية.
عاطفياً: تحدث أمور غير متوقعة تغير حياتك العاطفية إلى الأفضل ويكون لها وقع إيجابي في حياتك الاجتماعية.
صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: يزودك هذا اليوم طاقة أفضل للعمل ويزيل بعض الأوهام، وتتبوأ مركزاً جديداً يزيدك ثقة بالنفس وتفاؤلاً.
عاطفياً: تقف حائراً أمام مجموعة من الخيارات ولا تعرف ما هو الأنسب وتزعجك تدخلات الحبيب في حياتك.
صحياً: القلق والاضطراب اللذان يحرمانك من النوم ناتجان من ضغط العمل والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقك.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً: تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية.
عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكنّ الصورة النهائية لم تتوضح بعد، تمهل بعض الشيء وادرس الأمور برويّة.
صحياً: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير مرتاحاً.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-1-2021
مهنياً:يسهل أمامك هذا اليوم الأعمال ويخفف من الأعباء ويطرد الشكوك ويجعلك تثابر على ما تقوم به حالياً.
عاطفياً: الإخفاق في العلاقة يضر جدًا بثقتك بنفسك، حاول أن تستمر فيها مهما تكن المتاعب أمامك، ﻷن ثقتك بنفسك إذا اهتزت لن يكون ذلك أمرًا جيدًا بالنسبة إليك.
صحياً: تكتشف أن كل الجهود التي بذلتها من أجل صحتك كانت في موضعها تمامًا، وأنك قد حققت نتيجة تجعلك راضيًا عن نفسك مدة طويلة.
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