حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: تتجنب كل انواع النقاشات. تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.

عاطفياً: علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب منك.

صحياً: تسمع بأزمة صحية تصيب أحد الأشخاص الأعزاء عليك، لكنها تكون عابرة وترتاح نفسياً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافياً عنك.

عاطفياً: لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع الشريك، لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقاً ثمن مغامراتك معه.

صحياً: الخروج إلى الطبيعة أو التنزّه على شاطئ البحر من العلاجات المفيدة نفسياً.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: يكون هذا اليوم أكثر وعداً، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار.

عاطفياً: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.

صحياً: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: ينشأ نزاع يتعلق بمستحقات مالية تحتاج إلى تسوية، لكن مساعدة فلكية قد تطرأ فيرتاح البال وتجد مخرجاً لبعض المشاكل.

عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في هذا الوضع، أنتَ مقبل على أيام مهمّة وديناميكية من حياتك.

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك.

عاطفياً: تنجح في تقوية الروابط مع الشريك، إنّه يوم ناجح وغني بالحوافز والشعور بالتفاؤل الكبير والإقدام على خطوات جديدة.

صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظم بعض الرحلات الترفيهية.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً:عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني، لكن كل شيء يكون في مصلحتك قريباً، وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

عاطفياً: لا تجادل في أمور لا تفقه بها شيئاً، ووسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة، ولا تحمل الحبيب ما لا يطيقه.

صحياً: اعتماد نظام غذائي صحي يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والتخلص من بعض الأوجاع.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة. تزدهر الآمال وترتفع معنوياتك. واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ الى جانبك.

عاطفياً: الوقت مناسب لتحسين علاقاتك بالشريك وإيصال أفكارك إليه بطريقة واضحة، واكتساب ثقته أكثر فأكثر.

صحياً: تتابع أمراً صحياً أو أمراً طارئاً ينعكس على وضعك الصحي، وكن واعياً في التصرف حياله.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: تقطف قريباً ثمار ما زرعته منذ مدة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل على نحو أكبر.

عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور قبل تفاقمها والوصول إلى نقطة اللاعودة.

صحياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرّفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: بانتظارك عدد من العروض المغرية لتغيير عملك، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية.

عاطفياً: تحدث أمور غير متوقعة تغير حياتك العاطفية إلى الأفضل ويكون لها وقع إيجابي في حياتك الاجتماعية.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: يزودك هذا اليوم طاقة أفضل للعمل ويزيل بعض الأوهام، وتتبوأ مركزاً جديداً يزيدك ثقة بالنفس وتفاؤلاً.

عاطفياً: تقف حائراً أمام مجموعة من الخيارات ولا تعرف ما هو الأنسب وتزعجك تدخلات الحبيب في حياتك.

صحياً: القلق والاضطراب اللذان يحرمانك من النوم ناتجان من ضغط العمل والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً: تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية.

عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكنّ الصورة النهائية لم تتوضح بعد، تمهل بعض الشيء وادرس الأمور برويّة.

صحياً: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير مرتاحاً.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-1-2021

مهنياً:يسهل أمامك هذا اليوم الأعمال ويخفف من الأعباء ويطرد الشكوك ويجعلك تثابر على ما تقوم به حالياً.

عاطفياً: الإخفاق في العلاقة يضر جدًا بثقتك بنفسك، حاول أن تستمر فيها مهما تكن المتاعب أمامك، ﻷن ثقتك بنفسك إذا اهتزت لن يكون ذلك أمرًا جيدًا بالنسبة إليك.

صحياً: تكتشف أن كل الجهود التي بذلتها من أجل صحتك كانت في موضعها تمامًا، وأنك قد حققت نتيجة تجعلك راضيًا عن نفسك مدة طويلة.