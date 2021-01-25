انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الجنية المصري اليوم الإثنين 25 يناير 2021 أمام الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الجنيه المصري اليوم أمام الدولار الأمريكي وذلك بشكل لحظي وتحديث على مدار الساعة، في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار الدولار بشكل مستمر، نظراً للتغيرات والتقلبات العالميةـ سواءً أكانت التغيرات الإقتصادية العالمية أو السياسية، حيث يتأثر الولار الإيجاب أو السلب بالأحداث الجارية.

سعر الجنية المصري اليوم أمام الدولار الأمريكي

ففي ظل أزمة فيروس كورونا والموجة الأولى منه خلال العام الماضي، شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً كبيراً، وصل إلى 60 قرش خلال الفترة من نهاية فبراير 2020 وحتى منتصف يونيو من نفس العام، وذلك نتجة الإغلاق الذي شهدته البلاد، وتوقف السياحة وعودة العاملين بالخارج، فانخفض دخل البلاد من العملة الأمريكية، الأمر الذي أثر على أسعار الجنيه المصري أمام الورقةة الخضراء.

وجاء سعر الجنية المصري اليوم أمام الدولار على النحو التالي

سعر الجنية اليوم في البنك المركزي المصري

شراء ١٥٫٦٦٦٤ جنيه.

بيع ١٥٫٧٩٧ جنيه.

شراء ١٥٫٦٦٦٤ جنيه. بيع ١٥٫٧٩٧ جنيه. سعر الجنية المصري في البنك العربي الأفريقي شراء 15.65 جنيه.

بيع 15.75 جنيه.

سعر الجنية في بنك إسكندرية شراء 15.67 جنيه.

بيع 15.77 جنيه.

سعر الجنية في بنك كريدي أجريكول شراء 15.68 جنية.

بيع 15.78 جنيه.

سعر الجنية في البنك التجاري الدولي شراء ١٥٫67 جنيه.

بيع ١٥٫77 جنيه.

سعر الجنية في المصرف المتحد شراء 15.67 جنيه.

بيع 15.77 جنيه.

سعر الجنية في البنك الأهلي الكويتي شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

سعر الجنية في بنك التعمير والإسكان شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

سعر الجنية المصري في بنك مصر إيران للتنمية شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

سعر الجنية بالشركة المصرفية العربية الدولية شراء 15.69 جنيه.

بيع 15.78 جنيه.

سعر الجنية المصري في البنك الأهلي اليوناني بمصر



شراء ١٥٫67 جنيه.

بيع ١٥٫77 جنيه.

شراء ١٥٫67 جنيه. بيع ١٥٫77 جنيه. سعر الجنية في البنك المصري الخليجي



شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

شراء ١٥٫68 جنيه. بيع ١٥٫78 جنيه. سعر الجنية في بنك عودة



شراء ١٥٫62 جنيه.

بيع ١٥٫72 جنيه.

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