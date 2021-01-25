سعر عمرة رجب 2021 شروط وأسعار اداء العمرة في السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - سعر عمرة رجب 2021 من المعلومات التي يحتاج الكثيرون إلى الاطلاع عليها وخصوصًا الراغبين في أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية في شهر رجب 1442 هـ من عام 2021م، ولقد تم الإعلان عن شروط العمرة بعد الوباء وعن طريقة التسجيل وعن الأسعار أيضًا، ولذلك سوف يتناول هذا الموضوع توضيح لجميع هذه المعلومات بالتفصيل.
عمرة شهر رجب
إن عمرة شهر رجب المقصود بها هو تمكن المسلم من السفر إلى الأراضي المقدسة داخل المملكة العربية السُّعُودية عبر الأفواج المُحددة لأداء العمرة خلال الشهر الهجري رجب من كل عام هجري جديد، وهذا العام تحمل عمرة رجب اسم عمرة رجب 1442هـ – 2021م، وتختلف أسعار العمرة باختلاف الشهر نظرا إلى زيادة الإقبال في بعض المواسم الدينية على أداء العمرة دونًا عن غيرها، وعى سبيل المثال فإن قيمة العمرة في شهر رجب تختلف عنها في شهر رمضان، وهكذا.
سعر عمرة رجب 2021
لقد تم الإعلان عن متوسط سعر عمرة رجب 2021 القادم من العام الهجري 1442 هـ والذب سوف يوافق بالتقريب شهر مارس من عام 2021م الجاري، حيث يتراوح سعر عمرة رجب 2021 بين 14 إلى 20 ألف جنيه، أي يتراوح سعر عمرة رجب 1442 بين 3,339 إلى 4771 ريال سعودي، وينطبق ذلك على جميع طرق السفر سواء عبر الطيران أو برًا أو بحرًا، على أن تكون مدة بقاء المعتمر على أراضي المملكة العربية السعودية لأداء العمرة من 5 إلى 7 أيام فقط.
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شروط أداء عمرة رجب 1442 – 2021
في ظل انتشار وباء كورونا؛ جاءت العديد من الشروط المصاحبة لأداء العمرة بالمملكة سواء للوافدين أو السعوديين، وهي تأتي على النحو التالي:
- لا بُد من حجز العمرة أولًا عبر تنزيل وتثبيت تطبيق (اعتمرنا) على الهاتف الجوال.
- التسجيل في التطبيق، وتصفح مواعيد أداء العمرة المتاحة، وتقديم طلب الحجز.
- لا بقد من تقديم الشهادة الصحية التي تؤكد أن المعتمر خالي من الإصابة بفيروس كوفد – 19 المستجد سواء شفاء بعض الإصابة أو عدم الإصابة مطلقًا.
- يجب أن تكون الشهادة الصحية للمعتمر صادرة من جهة حكومية موثوقة في وطنه.
- لا بُد أن يتراوح عمر المعتمر بين 18 إلى 50 سنة.
- سوف يقتصر دخول المسجد النبوي أو غيره من المساجد والمقدسات الإسلامية بالمملكة على الصلاة فقط؛ دون السماح بالجلوس به؛ منعًا للتجمعات التي ربُما تكون سبب في انتشار الوباء.
- لا بُد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل استخدام مصلاة خاصة وأدوات شخصية خاصة مع الحفاظ على ارتداء الماسك طوال وقت أداء العمرة.
- الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي أيضًا طوال مدة أداء مناسك العمرة.
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