درجات الحرارة اليوم الاثنين 25 يناير|حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما ستكون الرياح معتدلة.

فيما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد أيضًا، والرياح تكون معتدلة.

ومن جانبه أعلن محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية في الصباح، وذلك على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ليلًا.. الاثنين 25 يناير

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال و جنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 25 يناير 2021

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 22 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 19 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 20 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 19 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 22 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 15 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 03 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25