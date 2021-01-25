10 أساتذة من جامعة عين شمس بلجنة الإعجاز الربانى فى الكون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جامعة عين شمس فى بيان اليوم الإثنين، أن الأستاتذة الذين تم اختيارهم ضمن اللجنة هم:

أ.د. زهية كامل مصطفى فهمى أستاذ علم الحشرات- بكلية العلوم، وأ.د.حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم، وأ.د.كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم، وأ.د.عادل محمد محمود البسيونى أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة، و أ.د.عبدالعزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، وأ.د.محمد فتحى عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة، وأ.د. شوقى محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة، وأ.د. دسوقى أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة عين شمس.

كما ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة من المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات المصرية وهم:

أ.د.محمود محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى- التكنولوجيا النباتية والحيوانية، وأ.د. حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر، وأ.د. حسام الدين أحمد حسنين موافى أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة، وأ.د.محمد شريف الهوارى أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة، ود. مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).

ويأتى تشكيل هذه اللجنة إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم فى بناء الشخصية ، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق عز وجل فى الكون وفى جسم الإنسان، ويناط بهذه اللجنة ما يلى:

عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات فى مجال الإعجاز الربانى فى الكون،عقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعى ،إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق عز وجل فى الكون، الإعداد لبرنامج تلفزيونى يجمع ميزات البرامج المعروفة فى هذا المجال.