وزيرة الهجرة تهنىء المصريين حول العالم بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة

تهنيء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين حول العالم بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة المصرية وتؤكد: "كل التحية لرجال الشرطة حُرّاس الوطن الذين يذودون عنه دائمًا بالغالي والنفيس ويقدمون أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصرنا الحبيبة بقوة وسلام ننعم في خيرها ونحيا في أمنها .. كل عام وأنتم بخير". #عيد_الشرطة_الـ69 #الشرطة_المصرية #تحيا_مصر

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