أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يستمع مجلس النواب إلى بيانى وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عن موقف كل منهما من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018 - 2020".

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 51 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 5218 راكبًا.

واشنطن

يرفع مجلس النواب الأمريكى مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.

فيينا

تبدأ النمسا تشديد الإجراءات الصحية للوقاية من السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد من خلال فرض ارتداء الأقنعة الطبية عالية الكفاءة "إف إف بى تو".

القاهرة

يصل كوكب عطارد استطالته العظمى الشرقية فى السماء فى تمام الساعة السادسة و6 دقائق مساءً، فى مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربى.

الجيزة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى الكونغو الديمقراطية وكاب فيردى، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

الجيزة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى تونس وأنجولا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

القاهرة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى البحرين واليابان، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

القاهرة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى الأرجنتين وقطر، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

القاهرة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى الدنمارك وكرواتيا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

القاهرة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى البرازيل وأوروغواى، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى إسبانيا والمجر، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة

تُقام مباراة كرة اليد بين فريقى بولندا وألمانيا، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.