صور.. الإسكندرية تشن حملات لإيقاف أعمال البناء المخالفة

جدة - نرمين السيد - واصلت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف، إذ تم إيقاف أعمال بناء بأحد العقارات بمنطقة السيوف بنطاق حى المنتزة أول والتحفظ على سيارة نصف نقل قلاب وونش كامل، و3 قطع كوريك، وحلة ونش.





كما تمكنت الحملة من أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بشارع المعسكر الرومانى بنطاق حى شرق وبالتنسيق مع وحدة الإزالة بالحى تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال المخالفة وفك شدة خشبية بالدور السادس والتحفظ على خلاطة لبنانى، وونشين، وحلتى ونش، ورفع مياه، وجميع المعدات المستخدمة فى أعمال البناء.

وفى السياق ذاته، نفذت وحدة الإزالة الفورية بحى العامرية ثان حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بمنطقة بنجر السكر إذ تم فك شدة خشبية بالدور الأرضى، وتم التحفظ على خلاطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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