جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز منذ قليل. وتأتى الاحتفالية تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي صمد فيها أبطال الشرطة أمام المحتل الإنجليزى ودافعوا عن مبنى المحافظة، حتى سقط منهم شهداء وجرحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد احتفال الداخلية بعيد الشرطة الـ69 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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