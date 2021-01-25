عاجل.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

جدة - نرمين السيد - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، وذلك فور وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 69.





وتحيى وزارة الداخلية ذكرى 25 يناير من سنة 1952، وهو اليوم الذى سطر أبطال الشرطة ملحمة بطولية بالإسماعيلية. واستبسل رجال الشرطة فى الدفاع عن مبنى محافظة الإسماعيلية منذ 69 سنة، ورفضوا تسليم مبنى المحافظة للمحتل الإنجليزى، وقدمت الشرطة 56 شهيدًا و80 جريحًا بمعركة الإسماعيلية.

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