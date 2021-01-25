السكة الحديد : تشغيل قطارات وعربات إضافية على عدد من القطارات بين...

فى إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث منظومة النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير كافة سبل الراحة لركاب القطارات وللتيسير عليهم ودعم تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية بمدينتى الاقصر وأسوان تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية والعربات على بعض القطارات الحالية خلال الفترة من 2-2-2021 وحتى 5-3-2021 ما بين الإسكندرية - القاهرة - اسوان والعكس .

وقد وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بضرورة الحفاظ على قيام هذه القطارات فى موعيدها المقررة والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها وكذلك إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة ، من حيث أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كرونا ، مشدداً على ضرورة إلتزام العاملين والركاب بإرتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم وتوفير خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.