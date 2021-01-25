وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحضر صباح اليوم الاثنين احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة . وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. الرئيس السيسي يصل مقر الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.