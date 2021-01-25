أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 73 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 238 شابًا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 6 آلاف جنيه منحة مولود لـ 2 عمال غير منتظمين، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.
تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 190 شهادة قياس مستوى مهارة، و185 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.
وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 134 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، وبحث 5 شكاوى عمالية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 10 منشآت يعمل بها 1774 عاملا.
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 17 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 73 شابا والتفتيش على 134 منشأة بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.