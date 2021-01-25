الأرصاد: الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا مع وجود شبورة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود غدا الثلاثاء،طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس على السواحل الشمالية، معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس ما بين الدافئ والمائل للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10، السواحل الشمالية 20 للعظمى و11 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 9.
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