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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الذهب مباشر الآن في محلات الصاغة بمصر، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها مصر فايف لقراءه ومتابعيه في مصر والوطن العربي، حيث يهتم العديد من المصريين بأسعار الذهب بمصر وخاصةً الشباب المقبلين على الزواج أو المستثميرين الصغار الذين يستثمرون أموالهم في المعدن الأصفر، فمن يريد الزواج يتحين فرصة هبوط سعر الذهب ليقوم بالشراء، وكذلك المستثمر يشتري حينما تنخفض الأسعار وينتظر صعود أسعار المعدن الأصفر ليقوم بالبيع مرة أخرى ويحقق أرباح.

سعر الذهب مباشر الآن في مصر وعيار 21 يسجل 811 جنيه

ووأسعار الذهب في مصر والعالم تتأثر بشكل سريع بالأحداث الجارية سواء المحلية أو العالمية، كما تتأثر بأسعار الدولار الأمريكي، وحركة البيع والشراء، وشهد سعر الذهب الأسبوع الماضي ارتفاعاً بعد انخفاض حققه خلال الأيام الماضية، ولكن سرعان ما عاود المعدن الأصفر الإرتفاع وعوض بعضاً من خسارته، وواصل الصعود مرة أخرى وسوف نوافيكم بأي تغيرات في الأسعار على مدار الساعة.

وجاء سعر الذهب مباشر الآن في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب الآن عيار 24

تراوح ما بين 925 و927 مقارنةً بـ 929 بالأمس للجرام.

سعر الذهب الآن عيار 22

تراوح ما بين 848 إلى 850 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراوح ما بين 809 إلى 811 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تراوح ما بين 693 إلى 795 جنيه.

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سعر الذهب اليوم عيار 14

تراواح ما بين 539 إلى 541 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 12

تراوح ما بين 462 إلى 463 جنيه للجرام.

سعر الأوقية من 28,754 إلى 28,825.

سعر الجنيه الذهب 6,472 إلى 6,488.

سعر كيلو الذهب من 924,571 إلى 926,857.