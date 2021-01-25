انت الان تتابع تفاصيل خبر فرض رسوم جديدة علي تذاكر السينما والسكك الحديدية وموسى ينفعل على الهواء “حرام المواطن مش ناقص” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء بعد قرار فرض رسوم جديدة على المواطنين، وذلك وفق القانون رقم 63 والذي نشرته الجريدة الرسمية للدولة، وتعجب موسى من هذا القرار نظراً المواطن لا يتحمل فرض رسوم إضافيه كل يوم، وناشد المسؤولين بدراسة مثل هذه القرارات، ومراعاة أحوال المواطنين المعيشية.

فرض رسوم جديدة على المواطنين وموسى ينفعل على الهواء

وجاءت الرسوم الجديدة على تذاكر السينما وتذاكر السكة الحديد وغيرها، من أجل دعم الجمعيات الأهلية، وقال أحمد موسى، أن المواطن ليس له دخل بالجمعيات الأهلية، ويجب مراعاة البعد الإجتماعي للناس، ودخل المواطن، وطالب بمراعاة مثل هذه القرارات التي تغضب المواطنين.

وأضاف موسى بعد قرار فرض رسوم جديدة على المواطنين والذي نشرته الجريدة الرسمية للدولة، أن الناس لا تتحمل، وليس كل شئ تفرضوا رسوم، وكل وزارة تفرض رسوم على المواطنين، وأشار خلال تقديمه برنامجه على مسؤوليت المذاع على شاشة قناة صدى البلد الفضائية، أن القرار مفاجئ ولم تقم وزيرة التضامن بمناقشة أحد في القرار خاصةً وأنه يتعلق بالمواطن، واستنكر هذه الرسوم مهما كانت قليلة.

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