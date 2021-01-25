انت الان تتابع تفاصيل خبر معتدل إلى دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا … حالة الطقس اليوم الاثنين 25 يناير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس اليوم الاثنين 25 يناير على المدن والمحافظات المصرية وبيان درجات الحرارة المتوقعة لليوم، وذكرت الأرصاد أن طقس اليوم في مصر سيكون معتدل خلال ساعات النهار وبارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، هذا وأوضحت الأرصاد كذلك أن درجات الحرارة لليوم ستكون معتدلة بالمقارنة بدرجات الحرارة خلال هذا الوقت من العام، مع استقرار واضح بالملاحة البحرية اليوم.

حالة الطقس اليوم الاثنين 25 يناير

القاهرة والوجه البحري: سيسود اليوم طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية للبلاد: سيسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة

شمال الصعيد: سيسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: سيسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

وعن توقعات الأرصاد حول الظواهر الجوية، فقد أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما ستأتي الملاحة البحرية لليوم معتدلة وفقًا للتوقعات وحالة البحرين كالتالي:

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط معتدل بين المتر والمتر ونصف جنوبية غربية البحر الأحمر معتدل بين المتر ونصف إلى المترين ونصف شمالية غربية

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فقد جاءت كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 20 10 الإسكندرية 19 11 شبين الكوم 20 10 دمنهور 19 10 مطروح 19 09 بلطيم 19 10 بورسعيد 20 11 المنصورة 19 11 السويس 20 10 رفح 18 09 نخل 19 06 طابا 20 10 المنيا 21 05 أسيوط 21 05 سوهاج 22 06

بيان الأرصاد الجوية