آخر تحديث لأسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 25-1-2021، يهتم قطاع كبير من المواطنين بمطالعة كل ما هو جديد بالنسبة للعملة، وخاصة المستثمرين، لذا يظل البحث مستمرًا عن أسعار العملات المختلفة بشكل يومي.

دوت الخليج يقدم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم لرصد التغيرات التي طرأت على السوق، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، عند 15.6769 جنيه للشراء، 15.7769 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري،19.07 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ليتوقف عند سعر 21.45 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

توقف سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك المركزي المصري، ليتوقف عند 51.73 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

توقف سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

بلغ سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء،15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.