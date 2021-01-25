أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 25 يناير

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 25-1-2021، تتباين الأسعار في الأسواق وفقًا للعديد من المتغيرات التي من شأنها زيادة الأسعار، إلا أن السوق المصري يشهد حالة من الركود منذ ظهور أزمة فيروس كورونا التي كان من شأنها تغير بعض أسعار السلع منها الليمون، ليعود السوق مرة آخرى لضبط الأسعار المتداولة فيه.

دوت الخليج يحرص على تقديم متوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم المتداولة في الأسواق للقراء بشكل يومي، لمساعدة ربة المنزل على مواجهة ظاهرة جشع التجار التي انتشرت بشكل واسع في السوق المصري.

أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعار الطماطم في الأسواق، بين 4 لـ 6 جنيهات، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 5 جنيهات. سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، وتراوحت سعر الملوخية بين 3 - 4 جنيهات، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات. أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات. وصل سعر البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات. وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الجوافة إلى 6 جنيهات حتى 8 جنيهات في السوق المصري.