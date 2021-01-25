الزمالك يتخذ قرار جديد بشأن شكوى الجبلاية للفيفا

قرر مسئولو نادى الزمالك عدم تقديم شكوى ضد لجنة الحكام المصرية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد تعرض النادى للظلم التحكيمى فى المباريات الأخيرة وفقا لوجهة نظر مسئوليه.

الزمالك يكتفي بالبيان

وقال مصدر مسئول داخل الزمالك لموقع "دوت الخليج" أن النادى سيكتفى بالبيان الصادر للتأكيد على رفضه المجاملات التحكيمية فى الدورى الممتاز لأى نادٍ مهما كان اسمه، ولن يتم تصعيد الأمر لشكوى رسمية فى الفيفا، وسيتم الاكتفاء بهذا القرار حتى الآن.

وأضاف المصدر أن لكل مقام مقال، وأن الوقت الحالي سيتم الاكتفاء بالبيان الصادر لشجب التحكيم والاعتراض عن الظلم وقد يحدث تطور فى الأمر مستقبلا حال استمرار أخطاء التحكيم ضد الزمالك فى المباريات القادمة.

من جانبه، أشاد عبدالحليم على مدير الكرة بالروح العالية بين اللاعبين، مشيرا إلى أن ألفريق يضم أفضل اللاعبين فى مصر، والجميع يثق فى إمكانياتهم، وقدراتهم لتحقيق الهدف الذى يسعى له النادى وهو المنافسة بقوة على درع الدوري.

وقال عبدالحليم على خلال حديثه مع اللاعبين إن مباراة أسوان صفحة وانطوت وعليهم التركيز فى المباريات القادمة من أجل تحقيق ألفوز، ومواصلة المنافسة على اللقب.

باتشيكو مع اللاعبين

من ناحية أخرى عقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين ووجه لهم التحية على الأداء الذى قدمه ألفريق أمام أسوان رغم التعادل، وأوضح المدير ألفنى أنه سعيد بالروح القتالية للاعبين من أجل تحقيق ألفوز، والتى ظهرت خلال المباراة.

وأكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز، والقتال من أجل تحقيق ألفوز فى جميع المباريات للتتويج بالألقاب.

من جانبه، أشاد عبدالحليم على مدير الكرة بالروح العالية بين اللاعبين، مشيرا إلى أن ألفريق يضم أفضل اللاعبين فى مصر، والجميع يثق فى إمكانياتهم، وقدراتهم لتحقيق الهدف الذى يسعى له النادى وهو المنافسة بقوة على درع الدوري.

وقال عبدالحليم على خلال حديثه مع اللاعبين إن مباراة أسوان صفحة وانطوت وعليهم التركيز فى المباريات القادمة من أجل تحقيق ألفوز، ومواصلة المنافسة على اللقب.