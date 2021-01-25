أهمها الهلال ضد الفيصلى.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

موقع دوت الخليج يقدم لقرائه مواعيد مباريات اليوم حيث يقام العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد.
وبحسب جدول مباريات اليوم فإن هناك منافسات نارية أبرزها، الهلال مع الفيصلى في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بجانب صراع الدحيل مع الأهلى ضمن منافسات كأس قطر فى البروفة الأخيرة للأول قبل موقعة الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية.
مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى
ويكمب وندررز × توتنهام هوتسبير – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودى للمحترفين
الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD
التعاون × ضمك – الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة KSA Sports 2 HD
الفيصلى × الهلال – الخامسة والربع مساءً - على قناة KSA Sports 3 HD
الوحدة × الشباب – السادسة إلا الربع مساءً - على قناة KSA Sports 4 HD
كأس أمير قطر
الدحيل × الأهلى القطري – السادسة والربع مساءً – على قناة beIN Sports HD
كأس الخليج العربى الإماراتى
الفجيرة × النصر – الثالثة والربع مساءً
اتحاد كلباء × بنى ياس – السادسة مساءً
بطولة أفريقيا للمحليين
الكونغو × ليبيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
النيجر × جمهورية الكونغو - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
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