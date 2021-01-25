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أهمها الهلال ضد الفيصلى.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

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موقع دوت الخليج يقدم لقرائه مواعيد مباريات اليوم حيث يقام العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد.

وبحسب جدول مباريات اليوم فإن هناك منافسات نارية أبرزها، الهلال مع الفيصلى في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بجانب صراع الدحيل مع الأهلى ضمن منافسات كأس قطر فى البروفة الأخيرة للأول قبل موقعة الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية.

مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى

ويكمب وندررز × توتنهام هوتسبير – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودى للمحترفين

الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD

التعاون × ضمك – الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة KSA Sports 2 HD

الفيصلى × الهلال – الخامسة والربع مساءً - على قناة KSA Sports 3 HD

الوحدة × الشباب – السادسة إلا الربع مساءً - على قناة KSA Sports 4 HD

كأس أمير قطر

الدحيل × الأهلى القطري – السادسة والربع مساءً – على قناة beIN Sports HD

كأس الخليج العربى الإماراتى

الفجيرة × النصر – الثالثة والربع مساءً

اتحاد كلباء × بنى ياس – السادسة مساءً

بطولة أفريقيا للمحليين

الكونغو × ليبيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

النيجر × جمهورية الكونغو - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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