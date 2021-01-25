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اليوم.. اجتماع ثلاثي "الجبلاية" لمناقشة أزمة الحكام واختيار رابطة الأندية

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اتحاد الكرة -أرشفية

يشهد مقر الجبلاية اليوم الاثنين اجتماعا طارئا يرأسه أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفقة بعض أندية الدورى الممتاز،  لمناقشة أزمة شكاوى الأندية من الحكام، وانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعدما انتهت مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين، حيث تقدم النادى الإسماعيلى فقط بترشيح المستشار نصر عزام لعضوية الرابطة.

 

رفض من الأندية للائحة الجديدة

وكان أعضاء اللجنة قد خاطبوا أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.

 

وحذرت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية من الدعوة للانتخابات المقبلة وفقا للائحة القديمة، حيث لم تقم اللجنة الثلاثية باعتماد اللائحة الجديدة حتى الأن، ونشرها فى الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.

 

تهديد بتصعيد الأمر للفيفا

وهدد مسئولو أندية الجمعية العمومية بالجبلاية بشكوى اللجنة الثلاثية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى حالة الالتفاف على رغبة الأندية، وعدم الدعوة للانتخابات وفقا للائحة الجديدة التى تم اعتمادها فى نوفمبر الماضى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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