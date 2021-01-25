خاص| "هتنزل المرادي ".. الأهلي يعلن رغبته في ضم حارس مرمى بديلاً للشناوي

كشف مصدر مقرب من داخل نادي الأهلي أن لجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة محسن صالح تناقش ملف حراسة المرمى للفريق.
إيقاف الشناوي
وقال المصدر المقرب أن الجهاز الفني لدية قلق شديد تجاه هذا الملف، وخاصة بعد تعرض محمد الشناوي إلى إيقاف بداعي سوء سلوكه مع محمد سلامة حكم مباراة البنك الأهلي بالجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وأكد المصدر أن الجهاز الفني للفريق الأحمر ليس لديه الثقة الكاملة في الثنائي على طفى ومصطفى شوبير، فإنهما ليسا على نفس مستوى الشناوي الحارس الدولي وصاحب الخبرات الكبيرة.
وكانت لجنة التخطيط قد أكدت في وقت سابق رفض التعاقد مع حارس مرمى جديد والاكتفاء بالأسماء الموجودة في صفوف الأهلي حالياً.
أحمد الشناوي على رأس المرشحين
وبحسب المصدر المقرب فإن هناك أربعة حراس على طاولة مفاوضات المارد الأحمر وهم؛ محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، وعامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا ، ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، باعتبارهم أبرز 4 حراس قادرين على تقديم الإضافة في حراسة مرمى الأهلي حال التعاقد مع أحدهم.
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي سيخوض مواجهة نارية أمام بيراميدز يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف، فى الجولة العاشرة من مباريات الدوري الممتاز
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