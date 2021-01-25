خاص| "هتنزل المرادي ".. الأهلي يعلن رغبته في ضم حارس مرمى بديلاً للشناوي

كشف مصدر مقرب من داخل نادي الأهلي أن لجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة محسن صالح تناقش ملف حراسة المرمى للفريق.

إيقاف الشناوي

وقال المصدر المقرب أن الجهاز الفني لدية قلق شديد تجاه هذا الملف، وخاصة بعد تعرض محمد الشناوي إلى إيقاف بداعي سوء سلوكه مع محمد سلامة حكم مباراة البنك الأهلي بالجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني للفريق الأحمر ليس لديه الثقة الكاملة في الثنائي على طفى ومصطفى شوبير، فإنهما ليسا على نفس مستوى الشناوي الحارس الدولي وصاحب الخبرات الكبيرة.

وكانت لجنة التخطيط قد أكدت في وقت سابق رفض التعاقد مع حارس مرمى جديد والاكتفاء بالأسماء الموجودة في صفوف الأهلي حالياً.

أحمد الشناوي على رأس المرشحين

وبحسب المصدر المقرب فإن هناك أربعة حراس على طاولة مفاوضات المارد الأحمر وهم؛ محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، وعامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا ، ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، باعتبارهم أبرز 4 حراس قادرين على تقديم الإضافة في حراسة مرمى الأهلي حال التعاقد مع أحدهم.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي سيخوض مواجهة نارية أمام بيراميدز يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف، فى الجولة العاشرة من مباريات الدوري الممتاز