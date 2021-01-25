صحف فرنسية: مدرب سانت إيتيان يرغب في ضم مصطفى محمد بأي ثمن

أوضحت تقارير صحفية فرنسية أن المدير الفني لنادي سانت إيتيان، كلود بويل، متمسك بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك في الانتقالات الشتوية.

المدرب يرغب في مصطفى

وكشفت صحيفة ” le 10 sport” الفرنسية عن رغبة مدرب سانت إيتيان في ضم مصطفى محمد بأي ثمن كان.

وأضافت الصحيفة أن جان لوك مدير التعاقدات بالنادي الفرنسي يحاول إنهاء الصفقة لصالحهم في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر ان العلاقة بين نادي الزمالك ورئيس سانت إتيان رولاند رومير توترت بعد تصريحات الأخير حول وجود بعض المسئولين في الزمالك قد طلبوا عمولات منه لتسهيل صفقة مصطفى محمد.

واعتذر النادي الفرنسي في بيان رسمي عن تصريحات رئيسه وأكد أنه لم يقصد أبدًا أي مسئول في القلعة البيضاء.

الزمالك يضع حدا للشائعات