صحف فرنسية: مدرب سانت إيتيان يرغب في ضم مصطفى محمد بأي ثمن

أوضحت تقارير صحفية فرنسية أن المدير الفني لنادي سانت إيتيان، كلود بويل، متمسك بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك في الانتقالات الشتوية.
المدرب يرغب في مصطفى
وكشفت صحيفة ” le 10 sport” الفرنسية عن رغبة مدرب سانت إيتيان في ضم مصطفى محمد بأي ثمن كان.
وأضافت الصحيفة أن جان لوك مدير التعاقدات بالنادي الفرنسي يحاول إنهاء الصفقة لصالحهم في الفترة المقبلة.
جدير بالذكر ان العلاقة بين نادي الزمالك ورئيس سانت إتيان رولاند رومير توترت بعد تصريحات الأخير حول وجود بعض المسئولين في الزمالك قد طلبوا عمولات منه لتسهيل صفقة مصطفى محمد.
واعتذر النادي الفرنسي في بيان رسمي عن تصريحات رئيسه وأكد أنه لم يقصد أبدًا أي مسئول في القلعة البيضاء.
الزمالك يضع حدا للشائعات
وكان أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، قد صرح أمس ليضع حدا للشائعات التي تدور حول تلقي نجم وهداف الفريق مصطفى محمد عروضا جديدة للاحتراف الخارجي، قائلا: "لم يصل أي عرض لضم مصطفى محمد في الوقت الحالي".
وتابع قاسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد: "لم يصل لنا عرض من جالاطة سراي لضم مصطفى محمد، وفي كل الأحوال الأمر في يد مجلس الإدارة".
وأتبع المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي يعاني من أزمة مادية، مؤكدا: "ما يوجد في النادي من ماديات سوف نوفره للاعبين المتواجدين حاليا، ولذلك ستكون هناك صعوبة في إبرام صفقات جديدة في يناير".
وعن التدعيمات الجديدة للفريق الأبيض، والراحلين في المستقبل القريب قال البرنس: "لماذا نبحث عن تدعيمات، نملك في كل مركز أكثر من لاعب مميز، باتشيكو متمسك باللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية".
وأكد قاسم أن الزمالك قدم التماسا للكاف لتخفيف العقوبة الموقعة على مهاجم الفريق مصطفى محمد بإيقافه 4 مباريات على خلفية مشادته مع حسين الشحات في نهائي القرن.
كما انتقد والمشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المستوى التحكيمي بمواجهة أسوان الأخيرة بالدوري، موضحا أن الفريق الأبيض أُلغي له هدف، ولم تُحتسب له ضربة جزاء، ومع ذلك الفريق لا يستفيد من إيقاف الحكام بعد ارتكابهم هذه الأخطاء.
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