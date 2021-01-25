النائب حسانين توفيق بذكرى عيد الشرطة: عطاؤهم متواصل ولا يزال وفاءًا للعهد والقسم

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أنه إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هي درع الوطن المحررة للأرض، الحامية ‏للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر الطاهرة التي كلأها الله بعنايته.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، مؤكدًا على أن هذه المناسبة الوطنية نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعاً عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطاني ‏الغاشم، والذين يتواصل عطائهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم.

الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن جهود رجال الشرطة متواصلة لحماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروى ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله بلداً معافاً من الفتن، قائلا:" تحية لشهداء الواجب الأبرار".‏

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واختتم حديثه بتأكيده على الدعم والمساندة دائما من جموع الشعب المصري، ومجلس الشيوخ رجال الشرطة الساهرين على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، والتي ستظل - آمنة ومستقرة بفضل جهودهم في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.