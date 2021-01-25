استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 يناير في مصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-1-2021، يهتم عدد كبير من المواطنين بمطالعة آخر تطورات سوق المعدن النفيس، وذلك بعد تغير أسعاره بشكل دوري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع ليصل إلى القمة ومرة آخرى ينخفض عن السعر الذي وصل إليه على مدار العام الماضي.

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ثبات السعر العالمى للذهب عند 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

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استقر سعر الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 696 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 928 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6496 جنيها، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1856 دولار.

السوق العالمي للذهب

تتغير أسعار الذهب تبعًا للعديد من المؤثرات والتي من بينها الأحداث التي تطرأ في الولايات المتحدة الامريكية أولًا، حيث تعتبر العامل الرئيسي في تغير الأسعار، وكذلك تختلف من محافظة إلى الآخرى ومن محل إلى آخر، فضلًا عن تغير أسعار الذهب في مصر تبعًا للمصنعية المضافة من قبل التجار.

الجدير بالذكر، أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قِبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.