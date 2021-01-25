شوبير: من لا يرغب في تشجيع الأهلي "يدارى الشماتة"

قال الأعلامي أحمد شوبير، انه يجب على جميع المصريين تشجيع ومساندة فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر، مشيرا إلى ان من لا يريد تشجيع الأهلي فليس امامه سوى خيار واحد وهو "يدارى الشماتة".

مسحتين للأهلي

وأوضح شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم ان: "الأهلي أجرى مسحة لمباراة بيراميدز ونتائجها مبشرة ولكن سيجرى مسحة آخرى يوم 27 يناير استعداداً للسفر لكأس العالم بقطر".

وأشار شوبير الى ان: " الأهلى هياخد كل اللاعيبة معاه ورفض الإعلان عن المستبعدين خوفاً من الحاجة إليهم هناك ، وليد سليمان وناصر ماهر ورامى ربيعة ومحمود وحيد كلهم هيسافروا مع الأهلى، وبقول لازم المصريين يساندوا الأهلي ويشجعوه فى المونديال واللى مش عايز وعايز يشجع الدحيل القطرى يدارى بس ، مش عايزين أكثر من كدا ، وبقول الكلام ده لو العكس لو الزمالك مكان الأهلى بردو".

تجديد عقود اللاعبين

وأكمل شوبير: "الأهلي عامل سياسة جديدة وهى تمديد عقود أى لاعب يتبقى فى عقده موسمين والنادى محتاجه ، يعنى أحمد ياسر ريان قبل الإعارة لسيراميكا مدد عقده ، وديانج اللى ممكن يلعب فى أى حتة فى أوربا مدد عقده ، وحمدى فتحى اللى الناس قالوا هيروح بيراميدز فى اجتهاد غير برىء مدد عقده ، وعمرو السولية مدد عقده ، وكوكا ومصطفى شوبير هيجددوا ، وكل اللاعيبة الشباب اللى النادى محتاجهم هيمددوا عقودهم".

وتابع شوبير:" الأهلى أنهى اجراءات ضم العش مدافع مالية كفر الزيات واللاعب أجرى الكشف الطبى ولكن موسيمانى قال لازم نختبره مع فريق الشباب وهيتم اختباره وحسب رأى موسيمانى سيتم البت فى الصفقة".