أمام نواب الشعب ...ماذا قال المستشار حنفي جبالي بمناسبة ذكري عيد الشرطة؟

حرص المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي تهنئة رجال الشرطة، وذلك بالجلسة العامة للبرلمان، حيث قال تحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد هيئة الشرطة، وذكرى ثورة 25 ينايـــر، وذلك كعادتهـــا دائمـــا فـــى إحيــــاء الذكـــرى الطيبــة لكل من ساهم في رسم تاريخها الحديث، اعترافاً لهم بالفضل، وإزكاء لروح الوطنية المصرية.

رئيس مجلس النواب وعيد الشرطة

ففي هذا اليوم، وهو يوم الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة، الذين يبذلون كل غال وثمين في سبيل الدفاع عن أمن كل مواطن، ومكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على منابعه.

فتحية خالصة لجميع أعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم فى سبيل تأدية واجبهم الوطنى، ومن يواصلون مسيــرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.

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كما تحتفل مصر أيضاً بثورة الخامس والعشرين من يناير، كمقدمـــة لثــورة الثلاثيــن مــن يونيو التى شارك فيهـــا الملاييـــن من الشعب المصرى، بجميع انتماءاته، واتجاهاته السياسية، وأعماره السنية.

فتحية لكل الذين غيَّـروا مجرى التاريخ، وسطــــــروا بحـــروف من نور مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسيـــة والاجتماعية والاقتصادية فى مصر.

وكل عام وجميع المصريين بخير.