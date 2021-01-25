التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم لوظيفة رئيس مدينة زويل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، فى بيان لها، أنه تم فتح باب التقدم للوظيفة اعتبارا من اليوم 2021/1/25 وحتى 2021/3/1.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن معرفة شروط التقديم للوظيفة من خلال الرابط التالى: https://epapply.zewailcity.edu.eg/EPApply/Resume/Terms
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