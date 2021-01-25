الرقابة الإدارية تهنئ الداخلية بعيد الشرطة: قدمت عملا بطوليا لن ينساه التار

جدة - نرمين السيد - هنأت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم، وزير الداخلية وقيادات الشرطة المصرية بعيد احتفالها المجيد بثورة 25 يناير تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التى صمد فيها أبطال الشرطة أمام المحتل الإنجليزى ودافعوا عن مبنى المحافظة.





جاءت نص التهنئة: كل عام ومصر بخير وأمان وسلام تحيا مصر فى الخامس والعشرين من شهر يناير عام 1952 بمحافظة الإسماعيلية، رفض رجال الشرطة المصرية البواسل الاستسلام أو تسليم أسلحتهم واخلاء مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزى واستمروا فى مقاومة الاحتلال حتى استشهد منهم عدد كبير الى جانب أفراد المقاومة الشعبية من مواطنى محافظة الإسماعيلية. وتم إقرار ذكرى هذا اليوم تقديرًا لتضحيات الشرطة المصرية فى حفظ الأمن وعرفانًا لدورها فى استقرار الوطن.

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