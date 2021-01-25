عاجل.. السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، فور وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 69.

ونشرت فضائية "إكسترا نيور" صورة تذكارية للرئيس السيسى مع أعضاء المجلس عقب انتهاء الاجتماع.

وتحيى وزارة الداخلية ذكرى 25 يناير من سنة 1952، وهو اليوم الذى سطر أبطال الشرطة ملحمة بطولية بالإسماعيلية.