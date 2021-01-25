عاجل- السيدة انتصار السيسى تنعى عبلة الكحلاوى: مسيرة مشرفة فى الخير والدعوة

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهى الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوى التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة فى طريق الخير والدعوة". وأضافت: "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوى، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

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