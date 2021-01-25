الامام الاكبر ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوى

نعى الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب الدكتورة عبلة الكحلاوى:رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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