بسام راضى فى ”عيد الشرطة”:الرئيس يؤكد أن الاستقرار والأمن أساس كل تقدم

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن يوم الخامس والعشرين من يناير يوم فارق في تاريخ مصروله دلالة كبيرة، موجهًا التحية لروح شهداء مصر من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأضاف "راضى"، في تصريحات إذاعية من مقر الاحتفال بعيد الشرطة، والذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى-اليوم الإثنين- أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يشدد علي أن الاستقرار والأمن هما أساس كل تقدم، وبدونهما لن يكون هناك تنمية بل ستستنزف الطاقات والموارد، وهذا لا ينطبق علي الحالة المصرية فقط، بل علي أى بلد في العالم، فبدون استقرار وأمن لن يكون هناك تنمية وإنجاز.

وأشار "راضى" إلي اجتماع الرئيس السيسى بعدد من الوزراء الأسبوع الماضى، والذي استعرض فيه تطوير المنشآت الشرطية بشكل عام، منوهًا إلي توجيهات الرئيس بضرورة تيسير حركة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

كما أشار "راضى"، إلي زيارة الرئيس السيسى إلى اكاديمية الشرطة فجر الجمعة الماضي، وحرصه علي التحاور والاستماع إلي أبناءه طلاب أكاديمية الشرطة، مؤكدًا علي أن أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في التواصل بين أعلي قيادة في الدولة مع الشباب وطلاب هذه المؤسسات العسكرية والشرطية.